Подоляк высказался о единой позиции по окончании войны: "Сценарий-2014 не повторится"

По его словам, Украина выйдет на границы 91-го.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в Кремле могут даже не надеяться, что повторится сценарий событий 2014-го.

Такое мнение Подоляк выразил в своем Twitter.

Представитель ОП подчеркнул, что начавшаяся Москвой война закончится выходом Украины на свои границы 1991-го, а также "с трибуналом, репарациями и пожизненными сроками" для России.

"РФ может не надеяться на повторение сценария-2014" мы вас убиваем, потом вы рассчитываетесь с нами землями, мы делаем паузу и идем снова вас убивать", — написал Подоляк.

К слову, ранее Подоляк заявлял, что война в Украине закончится в 2023 году. Затягивать его с украинской стороны никто не собирается. Это было бы плохим сценарием для Украины, к которому так стремится Россия.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что в РФ уже "готовятся к определенным событиям", чтобы отчитаться о каких-либо успехах за год войны в Украине. В Москве очень "любят даты".

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