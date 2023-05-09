Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ нельзя рассматривать как одну битву, которая все решит

Он прогнозирует, что украинское контрнаступление может быть не одним, а серией нескольких растянутых во времени событий.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Украины нельзя рассматривать как одну большую битву, которая все решит.

Об этом советник главы ОП сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"Когда мы говорим о контрнаступлении – что это будет обвально для России или наоборот не будет никакого продвижения Украины вперед, – это выглядит, будто мы в голливудском фильме, где начинается большая битва за Средиземье, и одна битва за Гондор все решит. Так не бывает", – рассказал Подоляк.

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Он отметил, что это будет "ряд мероприятий", учитывая интенсивность и масштаб войны, а также ресурсы, которые в войну вкладывает Россия.

"Это не вопрос одной недели или одного месяца. Это вопрос многих событий, потому что одно может быть более удачным, а другое — менее удачным", — добавил чиновник.

По его словам, главная задача контрнаступления – "обнулить остатки морально-волевого духа россиян". И этот процесс уже начат, ведь жители России начинают понимать, что "привели к власти наплодивших проблем".

Подоляк прогнозирует, что контрнаступление ВСУ может быть не одним, а серией нескольких растянутых во времени событий.

"Нет никакого сценария, где мы могли бы остановиться посередине, потому что это будет означать, что Европа будет обнулена через определенное время. Ведь Россия, которая будет очень оскорблена за унижение в этой войне, будет все перестраивать под военные рельсы, будет иметь другую экономику, будет мобилизацию проводить бесконечно, полностью убивать остатки гражданских прав. У них точно не будет никакого пространства без лагерей, все готовящих для тотальной войны", — рассказал советник главы ОП.

Контрнаступление ВСУ

Издание The Washington Post сообщало об опасениях президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Алексея Резникова, что результат контрнаступления ВСУ может не оправдать ажиотажа. Поэтому чиновники пытаются уменьшить эти надежды. "Ожидания от нашей контрнаступательной кампании переоценены в мире", – заявил Резников.

По последним оценкам американского генерала Марка Милли, война в Украине не закончится в 2023 году – ни украинцы, ни россияне не смогут получить окончательного преимущества на поле бои.

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