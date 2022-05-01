Подоляк заявил, что у РФ не должно быть шанса вернуться к привычке шантажировать и массово убивать несогласных

Подоляк заявил, что у РФ не должно быть шанса вернуться к привычке шантажировать и массово убивать несогласных

Россия, которая варварски убивает украинцев с 24 февраля, является далекой от цивилизации страной.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что у РФ не должно быть никакого шанса вернуться к довоенной привычке шантажировать и массово убивать несогласных с ее мнением.

Об этом в Twitter сообщил Михаил Подоляк.

Он отметил, что Украина уже 67 дней наглядно и документально доказывает, что свобода бесценна.

"Украина не просто воюет уже 67 дней. Она ежедневно наглядно и документально доказывает миру главное. Свобода – бесценна, а у варваров (Рф) не должно быть никакого шанса вернуться к довоенной привычке коррумпировать, шантажировать и наконец-то массово убивать несогласных", — написал он .

Напомним, Подоляк опроверг заявления Лаврова о темах переговоров Украины с РФ.

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