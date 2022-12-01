Подоляк заявил, что Украине нужно больше оружия: "О Крыме мы говорили бы уже в Крыму"

Он сказал, что у Украины "не так много оружия, которое хотелось бы иметь".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил – чтобы освободить от оккупантов все территории Украины, включая Крым, ВСУ нужно больше оружия от западных партнеров.

Об этом сообщает "24 канал".

"С точки зрения ресурсной способности – у нас не так много оружия, которое хотелось бы иметь. Если бы этот объем оружия был увеличен на 60%, то сегодня о Крыме мы бы говорили уже в Крыму. Ведь Россия воевать не умеет – лишь количеством тел, которые она готова оставить где-нибудь, и количеством советских снарядов", – сказал Подоляк.

Он добавил, что на сегодняшний день у украинцев нет никакого другого варианта, кроме одного – "или мы, или они".

"Я считаю, что точно мы, потому что у нас есть другие ценности – защита своей семьи, прежде всего, даже не территории", – отметил Подоляк.

Напомним, ранее советник главы ОП выразил убеждение, что уже через полгода он посетит освобожденную Ялту.

По оценкам военного эксперта Петра Черныка, освободыить Крым можно либо полноценной боевой операцией, либо же боевой кулак ВСУ будет настолько угрожающим, что "тогда дипломаты сядут за стол и договорятся".

По мнению военного эксперта Юрия Федорова, если ВСУ отрежут россиянам все подступы к Крыму, за исключением Крымского моста, то деоккупация полуострова станет реальной задачей для украинских сил.

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