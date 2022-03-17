Подоляк заявил, что в мирном соглашении будет изложен порядок действий в случае повторной агрессии со стороны России

Подоляк заявил, что в мирном соглашении будет изложен порядок действий в случае повторной агрессии со стороны России

В документе будет прописан детальный план по выходу российских войск с территории Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинская стороны планирует подробно прописать в мирном соглашении с Россией конкретный план выхода российских войск, юридически это выверить и получить поддержку партнеров.

Об этом Подоляк рассказал в интервью польскому изданию Wiadomosci.

Также читайте Подписание мирного договора может только завершить острую фазу конфликта – Подоляк

В частности, он ответил на вопрос журналистки о том, какая сила заставит Россию уважать международное право, если бомбя больницы и школы, она уже нарушила большинство действующих конвенций?

"Чтобы уберечься от подобных ситуаций, хотим подробно прописать в соглашении конкретный план выхода российских войск, юридически это выверить. И получить поддержку наших партнеров. Кроме того, именно иностранные государства будут гарантировать выполнение условий и безопасности Украины в будущем", — пояснил советник главы президентского офиса.

"Это будет документ, подробно описывающий порядок действий в случае повторной агрессии со стороны России. Это инновационная формула, автором которой является президент Владимир Зеленский, и которая может стать базой для создания совершенно новой системы безопасности в Европе", — добавил Подоляк.

Полную версию интервью Подоляка о переговорном процессе Украины и России читайте здесь.