Подоляк заявил о новой тактике ракетных атак со стороны России: при чем здесь морозы

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Россия несколько изменила свою тактику массированных ракетных атак по Украине.

Свое мнение советник главы ОП выразил в разговоре с российской журналисткой Юлией Латыниной.

Так, Подоляк пояснил, что оккупанты могут ждать того, когда в Украине ночная температура воздуха снизится до -10 градусов.

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"Мне кажется, что сейчас тактика России немного изменилась: они ждут увеличения морозов, глубины морозов, грубо говоря, чтобы температура ночью опускалась там до 8-10 градусов мороза. И вот в этот момент они хотят нанести самый чувствительный удар по Украине", – рассказал советник главы президентского офиса.

Он назвал такие планы российских захватчиков "совершенно людоедскими".

Подоляк добавил, что россияне "открыто ждут возможности максимально жестко заморозить, потому что основной удар в таком случае приходится даже не на энергетику как таковую, а на отопление".

Напомним, вероятность нового российского ракетного удара сейчас высока и он может быть очень массированным. Об этом предупредили в ОК "Юг", в то же время призвав не "напрягать себя настолько, чтобы его ждать".

В Воздушных силах ВСУ отметили, что для прекращения массированных ракетных атак со стороны РФ по Украине Силам обороны необходимо дальнобойное оружие.

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