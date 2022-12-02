Подоляк заявил о новой тактике ракетных атак со стороны России: при чем здесь морозы

Оккупанты выжидают, чтобы нанести самый чувствительный удар по Украине.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Россия несколько изменила свою тактику массированных ракетных атак по Украине.
Свое мнение советник главы ОП выразил в разговоре с российской журналисткой Юлией Латыниной.
Так, Подоляк пояснил, что оккупанты могут ждать того, когда в Украине ночная температура воздуха снизится до -10 градусов.
"Мне кажется, что сейчас тактика России немного изменилась: они ждут увеличения морозов, глубины морозов, грубо говоря, чтобы температура ночью опускалась там до 8-10 градусов мороза. И вот в этот момент они хотят нанести самый чувствительный удар по Украине", – рассказал советник главы президентского офиса.
Он назвал такие планы российских захватчиков "совершенно людоедскими".
Подоляк добавил, что россияне "открыто ждут возможности максимально жестко заморозить, потому что основной удар в таком случае приходится даже не на энергетику как таковую, а на отопление".
Напомним, вероятность нового российского ракетного удара сейчас высока и он может быть очень массированным. Об этом предупредили в ОК "Юг", в то же время призвав не "напрягать себя настолько, чтобы его ждать".
В Воздушных силах ВСУ отметили, что для прекращения массированных ракетных атак со стороны РФ по Украине Силам обороны необходимо дальнобойное оружие.
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