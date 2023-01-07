Подоляк жестко ответил на нытье России о несоблюдении Украиной "рождественского перемирия"

В ОП напомнили, что РФ "односторонне вторглась и почти 11 месяцев убивает украинцев".

В Офисе президента ответили на цинические обвинения со стороны России, что Украина не соблюдает их одностороннее "рождественское перемирие".

Жесткую реакцию оставил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Россия односторонне вторглась и почти 11 месяцев убивает украинцев. Но возмущается: Почему вы сопротивляетесь? Россия односторонне объявляет фейковое прекращение огня на 36 часов, стреляет по всей линии столкновения, но опять публично ноет: ложное предложение?", — говорится в сообщении чиновника.

Напомним, 5 января Путин отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу прекратить огонь по всей линии столкновения сторон в Украине на Рождество. В Кремле обратились к украинской стороне с призывом также объявить режим прекращения огня в праздники.

Потом уже Шойгу заявил о якобы "36-часовом прекращении огня в Украине". Оно должно продолжаться с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

На следующий день в Министерстве обороны Российской Федерации ожидаемо обвинили Украину в несоблюдении режима "прекращения огня" на Рождество, не упоминая об обстрелах оккупантами.

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