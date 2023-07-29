Подоляк жестко высказался о ликвидации российского пропагандиста Журавлева

ЮНЕСКО совершенно нормально не отреагировала на обстрел обстрелов Одессы, во время которого разрушен храм, однако организация обеспокоена тем, что на временно оккупированных территориях погиб российский "журналист".

Об этом в интервью Каналу 24 заявил Михаил Подоляк.

"Россияне на своих экранах спокойно рассказывают, что вот" мы уничтожим Одессу, потому что мы не можем ее уберечь. Затем отстроим". Донецк, Луганск "строили" за 9 лет так, что не узнать — Голливуд "завидует". Теперь они будут "восстанавливать" памятник ЮНЕСКО в Одессе.

Кстати, реакция ЮНЕСКО интересна. Совершенно интересная реакция. Они не отреагировали, перепечатали твит филиала ЮНЕСКО в Украине типа: "Это нельзя делать. Не надо же бить". Между тем они никаких юридических действий не предпринимают. К примеру, приостановить членство России в ЮНЕСКО. Более того, глава ЮНЕСКО Одри Азуле выходит и говорит: "А почему вы убиваете российских журналистов?" Напомним, погиб субъект Ростислав Журавлев. Это не "журналист" и даже не пропагандист. В 2014 году он был комбатантом в бандитской группировке псевдореспублики Донецкой области, то есть убивал людей. То есть выходит глава ЮНЕСКО – и говорит: "А чего вы убиваете бандита?" – сказал Подоляк.

Напомним, 22 июля пропагандисты заявили о ранении на фронте четырех так называемых "журналистов", один из них получил ран скончавшийся. Это был военный корреспондент пропагандистского издания РФ "РИА Новости", подтвердивший его смерть. Также среди четырех раненых был фотокорреспондент "РИА Новости" Константин Михальчевский. Он получил ранение разной степени тяжести, находится в больнице на временно оккупированной территории Запорожской области.

Впоследствии стало известно, что ВСУ "минуснули" не просто военного корреспондента пропагандистского издания Ростислава Журавлева, а одного из тех, кто разжигал войну в Донецкой области в первые дни вторжения России.

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