"Подонки вонючие! Как их еще назвать?!": Зеленский о гибели младенца в Одессе от ракетного удара РФ

"Подонки вонючие! Как их еще назвать?!": Зеленский о гибели младенца в Одессе от ракетного удара РФ

"Ребенок убит трехмесячный. Война началась, когда этому ребенку месяц был", — отметил президент.

В Одессе от ракетного удара российских оккупантов восемь человек погибли, 18 или 20 ранены.

Убит трехмесячный младенец.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 23 апреля.

Президент отметил, что война началась, когда этому ребенку месяц был.

"Вы же видите, что перед Пасхой (произошло – ред.). Это большой праздник в Украине. Большой семейный праздник, большой человеческий праздник. Семь ракет (по Одессе выпустила РФ – ред.). Вот такие у нас пасхальные дни "потрясающие". "Семь ракет сегодня прилетело в Одессу. Семь! Две мы сбили. Это к тому, что от чего зависит, ПВО и прочее... Частично, чтобы вы понимали, как это все работает. Семь ракет... в жилой многоэтажный дом попала ракета. Восемь человек погибли, 18 или 20 раненых. Ребенок три месяца погиб. Ребенка убили трехмесячного. Война началась, когда этому ребенку месяц был. Вы представляете, что это для этих.. что это вообще происходит?! Подонки вонючие! Как их еще назвать? Других нет слов. Просто подонки", — отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский ответил на вопрос о том, почему президент России Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину. Он сказал, что действия главы Кремля оценить сложно.