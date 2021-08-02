"Подопытные кролики": Россия испытывает на жителях ОРДЛО свою новую вакцину от COVID-19

"Подопытные кролики": Россия испытывает на жителях ОРДЛО свою новую вакцину от COVID-19

По информации ГУР, Россия проводит вакцинацию на оккупированном Донбассе неофициально, пытаясь скрыть факты завоза препарата в ОРДЛО.

Россияне вводят в заблуждение население оккупированного Донбасса, проводя вакцинацию от COVID-19. Прививки осуществляют не "Sputnik V", а двойником "Sputnik Light".

Об этом информирует Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Sputnik Light", разработанная на основе вакцины "Sputnik V", не получила согласование от Европейского агентства по больничных изделий (ЕМА) и ВОЗ.

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В разведке отмечают, что Россия проводит вакцинацию на оккупированном Донбассе неофициально, пытаясь скрыть факты завоза препарата в ОРДЛО.

"Жители так называемой "ЛДНР" могут стать банально "подопытными кроликами" для российских фармацевтов, которые испытывают на них новый вариант" Sputnik Light", прежде чем предложить ее россиянам", — говорится в сообщении.

ГУР предполагает, что "Sputnik Light" может иметь еще больше побочных эффектов, чем "Sputnik V". Отмечается, что РФ не будет нести никакой ответственности за смерть людей в результате испытаний сомнительной вакцины.

"Проведя испытания на жителях так называемых "ЛНР" и "ДНР", РФ не будет нести за гибель или болезни людей никакой ответственности, в то время, как результат ее испытаний на гражданах России полностью ляжет на плечи российских фармацевтов. Сколько людей убьет эта вакцина самом деле — не узнает никто", — подытожили в разведке.

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Ранее в МинВОТ рассказали, как будут вакцинировать жителей оккупированного Донбасса.

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