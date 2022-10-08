Подорвались на мине: в Запорожской области погибли двое детей

В Васильевском районе Запорожской области погибли двое детей, подорвавшись на российской мине.

В Васильевском районе Запорожской области на мине подорвались двое детей, они погибли.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

“6 октября в с. Подгорное Васильевского района Запорожской области подорвались на мине двое детей 5 и 10 лет. От полученных травм дети скончались”, – говорится в сообщении.

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Кроме того, 7 октября в результате тяжелого ранения в больнице города Курахово Донецкой области скончалась 16-летняя девочка.

По подтвержденным данным ювенальных прокуроров, в результате вооруженной агрессии РФ в Украине погиб уже 421 ребенок и более 790 получили ранения разной степени тяжести.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 405, Харьковской – 252, Киевской – 116, Николаевской – 75, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 57, Запорожской – 54, Днепропетровской – 30.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2608 учебных заведений. Из них 313 разрушены полностью.

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