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Подозрения получили еще три предателя, которые обстреливали позиции ВСУ на Донетчине

Подозрения получили еще три предателя, которые обстреливали позиции ВСУ на Донетчине

Война в Украине. Донетчина / Фото: Associated Press

Предатели перешли на сторону врага после начала полномасштабного вторжения РФ.

Служба безопасности задокументировала преступления еще трех предателей, которые воевали против Сил обороны на востоке Украины и обстреливали позиции ВСУ возле Авдеевки и Часового Яра Донецкой области.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения России фигуранты находились на временно оккупированных территориях и добровольно вступили в армию РФ. Украинские военные взяли их в плен во время боев возле Авдеевки и Часового Яра в марте этого года. В настоящее время предатели находятся под стражей.

Среди них – житель Макеевки, который в сентябре 2022 года добровольно "мобилизовался" в 100-ю отдельную мотострелковую бригаду Вооруженных сил РФ.

Там его зачислили на должность гранатометчика. Фигурант занимался обустройством огневых позиций рашистов возле села Невельское Покровского района.

Другой предатель в конце февраля 2022 года прибыл в оккупационный "военкомат" во временно захваченном Алчевске на Луганщине и записался в ряды российских войск.

Тогда его причислили к 4-й отдельной мотострелковой бригаде РФ и отправили на передовую. Сначала – в район Кременной, а впоследствии – под Бахмут.

Оттуда его направили в село Ивановское для штурма позиций ВСУ возле Часового Яра.

Еще один фигурант присоединился к рядам агрессора в июне 2022 года во временно оккупированном городе Ровеньки Луганской области.

В составе оккупационной группировки "Шторм-Z" он обустраивал укрепрайоны рашистов вблизи Соледара.

По материалам военной контрразведки и следователей СБУ фигурантам доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ⁠ст. 111 (государственная измена);
  • ⁠ч. 7 ст. 111-1 (оказание незаконным вооруженным или военизированным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ).

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Напомним, СБУ задержала депутата Дружковского городского совета, являвшегося информатором ФСБ (фото).

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