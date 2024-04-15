Подозрения получили еще три предателя, которые обстреливали позиции ВСУ на Донетчине

Предатели перешли на сторону врага после начала полномасштабного вторжения РФ.

Служба безопасности задокументировала преступления еще трех предателей, которые воевали против Сил обороны на востоке Украины и обстреливали позиции ВСУ возле Авдеевки и Часового Яра Донецкой области.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения России фигуранты находились на временно оккупированных территориях и добровольно вступили в армию РФ. Украинские военные взяли их в плен во время боев возле Авдеевки и Часового Яра в марте этого года. В настоящее время предатели находятся под стражей.

Среди них – житель Макеевки, который в сентябре 2022 года добровольно "мобилизовался" в 100-ю отдельную мотострелковую бригаду Вооруженных сил РФ.

Там его зачислили на должность гранатометчика. Фигурант занимался обустройством огневых позиций рашистов возле села Невельское Покровского района.

Другой предатель в конце февраля 2022 года прибыл в оккупационный "военкомат" во временно захваченном Алчевске на Луганщине и записался в ряды российских войск.

Тогда его причислили к 4-й отдельной мотострелковой бригаде РФ и отправили на передовую. Сначала – в район Кременной, а впоследствии – под Бахмут.

Оттуда его направили в село Ивановское для штурма позиций ВСУ возле Часового Яра.

Еще один фигурант присоединился к рядам агрессора в июне 2022 года во временно оккупированном городе Ровеньки Луганской области.

В составе оккупационной группировки "Шторм-Z" он обустраивал укрепрайоны рашистов вблизи Соледара.

По материалам военной контрразведки и следователей СБУ фигурантам доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

⁠ст. 111 (государственная измена);

⁠ч. 7 ст. 111-1 (оказание незаконным вооруженным или военизированным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ).

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Напомним, СБУ задержала депутата Дружковского городского совета, являвшегося информатором ФСБ (фото).

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