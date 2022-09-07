Подозреваемая в измене стране и сотрудничестве с врагом директор школы из Киевщины сбежала за границу

Женщина должна была носить браслет, но ей его не надели из-за отсутствия.

Руководитель школы с Киевщины Алла Душкина, обвиняемая в сдаче позиций ВСУ в обмен на должность министра образования, несмотря на запрет выезда покинула Украину, говорится в ТСН.

Информацию об этом обнародовал адвокат на судебном слушании. Прокуратура проверяет данные о пересечении границы подследственной с Венгрией. «Душкина Алла через пропускной пункт пересекла государственную границу в направлении Венгрии. Учитывая всю информацию, понимаем, что она не появится», - заявил прокурор.

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Напомним, директор школы арестовали в конце марта по обвинению предательства стране. В мае суд выпустил Душкину из СИЗО под залог в полмиллиона гривен.

ТСН провела собственное расследование и выяснилось, что речь идет о директоре, известном в Киеве должностными скандалами, но под другой фамилией — не Душкина, а Ратушная. После того, как его отпустили под залог, она ни разу не явилась в суде. За уклонение от правосудия принято решение о принудительном приводе.

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