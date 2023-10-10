Подозреваются в присвоении 250 млн гривен: ДБР расследует еще один эпизод хищения бюджетных средств должностными лицами Минобороны

Это привело не только к потере бюджетных средств, но и к подрыву обороноспособности страны, угрозе жизни и здоровью наших защитников.

В Украине бывшему заместителю Министра обороны и руководителю департамента сообщили о еще одном подозрении по факту закупки некачественных бронежилетов на 250 млн. гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Как стало известно, правоохранители расследуют еще один эпизод незаконных сделок экс-чиновников. Общая сумма составляет 1,4 млрд. гривен.

“Бывший заместитель министра, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, и исполняющий обязанности руководителя одного из департаментов Минобороны, занимавшегося обеспечением войска, заказали за границей средства индивидуальной защиты ненадлежащего качества. В частности, была осуществлена 100% предоплата и нарушена процедура контроля за качеством товара. В результате Вооруженные Силы Украины получили некачественные бронежилеты, которые нельзя использовать в бою без угрозы жизни”, — отметили в ДБР.

Там также добавили, что это привело не только к потере 250 млн. грн. бюджетных средств, но и к подрыву обороноспособности страны, угрозе жизни и здоровью наших защитников.

“Должностные лица подозреваются в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, в условиях военного положения и по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет”, — добавили в ДБР.

Напомним, что ВСУ отразили ряд вражеских атак и продолжают наступление на нескольких направлениях.

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