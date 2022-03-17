Подписание мирного договора может только завершить острую фазу конфликта – Подоляк

Украинская и российская делегации от нескольких дней до полутора недель могут приблизиться к заключению мирного соглашения.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в переговорном процессе по миру и российская, и украинская делегации стоят на своих позициях. Согласование спорных моментов может занять от нескольких дней до полутора недель.

Об этом Подоляк рассказал в интервью польскому изданию Wiadomosci.

"Немедленное прекращение огня и немедленное выведение российских войск с территорий Украины является одним из ключевых аспектов мирного соглашения. Иначе никак. Однако переговоры – это масштабный процесс, в котором участвуют не только Россия и Украина. Участвуют также и наши партнеры, в том числе Польша. Ведь мы не просто должны подписать договор. Мы хотим разработать конкретный механизм, который будет гарантировать нашу безопасность в будущем", – пояснил советник главы ОП.

Он отметил, что в настоящее время делегации обоих государств стоят на своих позициях.

"Согласование спорных моментов может занять от нескольких дней до полутора недель. За это время мы должны приблизиться к заключению мирного соглашения. Учитывая, прежде всего, интересы Украины, подвергшейся огромным разрушениям со стороны РФ", – рассказал Подоляк.

В то же время он сообщил, что подписание мирного соглашения между Украиной и РФ может завершить только острую фазу войны.

"Подписание мирного договора может только завершить острую фазу конфликта и позволить нам перейти к оплакиванию всех погибших и восстановлению страны. Но я сомневаюсь, что война для украинцев на этом закончится. Не после всего, что мы пережили", – сказал советник главы президентского офиса.

Полную версию интервью Подоляка о переговорном процессе Украины и России читайте здесь.