Подписывают себе смертный приговор: Арестович прокомментировал волну ликвидаций коллаборантов

По словам Арестовича, каждого предателя Украины ждет именно такое наказание — смерть.

Об этом советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал в беседе с российским оппозиционером, юристом и адвокатом Марком Фейгиным.

"Все они будут следующие… Человек, который переходит на сторону противника, должен понимать, что он подписывает себе смертный приговор. Если не украинское государство, то партизаны его не простят и догонят. Судя по количеству, которое уже убрали ( партизаны — ред. ) надо понимать, когда ты подписываешься под это дело, ты подписываешь себе смертный приговор. Если они думают, что они бегут вместе с российскими войсками, которые будут убегать, и там с ними не будет ничего происходить - они очень ошибаются", — заметил советник ОП .

Напомним, на оккупированных россиянами территориях все чаще стали происходить "несчастные случаи" с изменниками Украины, перешедшими на сторону РФ. 27 августа оккупированной Михайловке в Запорожье нашли повешенным коллаборанта Андрея Рыжкова, который с приходом российских захватчиков стал "начальником полиции".

Еще один недавний случай – 26 августа в Бердянске взорвали авто "заместителя начальника" "ГАИ" Александра Колесникова. От полученных ран он умер в больнице.

"1000$ отдал за поиск коллаборантов!": глава Николаевской ОГА Виталий Ким

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