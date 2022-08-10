Подпольщики, партизаны или дальнобойные ракеты: генерал озвучил несколько версий удара по аэродрому оккупантов в Крыму

К взрывам на главном аэродроме российских оккупантов в Крыму могут быть причастны и местные партизаны, и дальнобойные ракеты, о наличии которых в Украине пока ничего не известно.

Экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко отметил, что в Крыму могут действовать подпольщики, партизаны и специалисты Сил Специальных Операций, однако Украина эту информацию никак не подтверждает.

Соответствующие предположения он высказал Обозревателю.

"Помните, в январе этого года приняли закон о Национальном сопротивлении, где говорилось и о территориальной обороне, и о Силах специальных операций? Это отдельный род Вооруженных сил. Эти силы могут действовать на территории врага. А уже на своей территории, которая оккупирована, — и подавно. Поэтому в Крыму могут быть подпольщики, партизаны и просто специалисты Сил Специальных Операций. Подтверждает ли это Украина? Нет. И правильно делает. Потому что это гибридная война. Это нужно делать до тех пор, пока это будет выгодно Украине", – подчеркнул генерал.

В то же время, по словам Романенко, возможен и ракетный удар по аэродрому.

"Да, могла быть ракета. До недавнего времени мы не могли подумать, что у нас появятся Stinger, а потом мы не думали, что у нас появятся HIMARS", — сказал генерал.

Романенко напомнил, что президент Зеленский дал задание освободить Херсон и окрестности. По словам генерала, эта задача должна быть главной.

"Так или иначе, но к этому надо готовиться. К сожалению, наш потенциал меньше, чем потенциал российской группировки. С точки зрения военных, это очень сложная задача, но ее необходимо выполнять", — заявил Романенко.

Напомним, 9 августа на аэродроме "Саки", расположенном в Новофедоровке (Крым), прозвучала серия мощных взрывов. Известно, что аэродром является одним из ключевых для российской авиации на полуострове, который она использует для авиаударов по Украине.

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