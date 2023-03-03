Подразделение аэроразведчиков "Птицы Мадяра" выходят из Бахмута: держали оборону 110 суток

"Мадьяр" отказался комментировать детали.
Подразделение аэроразведчиков "Птицы Мадяра" получило приказ о выходе из Бахмута в Донецкой области. Воины держали оборону города 110 суток.
Об этом сообщил командир отдельной тактической группы аэроразведки, основатель подразделения Роберт Бровди "Мадяр" в Telegram-канале.
По его словам, подразделение получило приказ от высшего командования перейти на новые позиции. "Мадьяр" не прокомментировал детали.
"Посреди ночи подразделение "Птицы Мадяра" получило боевое распоряжение немедленно выбыть из Бахмута к новому месту боевых действий. Какие причины перевода в момент, критический для Бахмута, когда мы провели здесь 110 суток боевых дежурств: я, прежде всего, военный, поэтому не буду комментировать приказы командования обороны Бахмута", — сказал он.
Напомним, 27 февраля "Мадяр" рассказал о ситуации в Бахмуте. Он подчеркнул, что сейчас тяжело по каждому из направлений города. Россияне атакуют, а украинским защитникам не хватает оружия.
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