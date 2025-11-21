- Дата публикации
Подразделение Касьянова имело минимум боевых выездов и ноль подтвержденных поражений — выводы ВСК
Временная следственная комиссия Верховной Рады, которая рассматривала обращение Юрия Касьянова о расформировании его подразделения Государственной пограничной службы, не подтвердила утверждение о "политической расправе".
Об этом сообщила народная депутат Юлия Яцик.
Заседание ВСК длилось около трех часов и проходило в закрытом режиме по изучению документов, содержащих чувствительную информацию. На нем присутствовали: сам Касьянов, военнослужащие расформированного подразделения, глава ГНСУ Сергей Дейнеко, командир отряда, представитель Генштаба ВСУ, а также заместитель генерального прокурора.
Проверку подразделения начали еще летом - за несколько месяцев до допроса Касьянова в НАБУ
По словам Яцика, ВСК установила, что проверка эффективности подразделения была инициирована ГНСУ еще летом 2025 года.
• первые публикации СМИ о деле НАБУ "Фламинго" появились только в августе;
• допрос Касьянова как свидетеля прошел в октябре;
• письма Генштаба с оценкой работы подразделения датируются июлем-августом.
Это, по словам специальной парламентской комиссии, опровергает утверждение о связи между делом НАБУ и расформированием подразделения.
Решение председателя ГНСУ законно
Временная следственная комиссия также подтвердила законность решения главы ГНСУ Сергея Дейнеко.
Закон "О Государственной пограничной службе Украины" и Боевой устав ВСУ предоставляют руководству право создавать и расформовывать временные подразделения. Все участники заседания согласились, что юридических нарушений в решении нет.
Главный вопрос — было ли решение обоснованным
Чтобы оценить обоснованность, ВСК заслушала все стороны.
Глава ГНСУ сообщил, что проверка была начата из-за сомнений в эффективности работы подразделения.
Военнослужащие подразделения предоставили лишь неофициальный "отчет-справку" о боевых выездах и количестве использованных БПЛА, а также расчеты вероятных расходов РФ на сбыт аппаратов. Официальных подтвержденных результатов поражений не было.
Командир отряда, в составе которого действовало подразделение, сослался на рапорты 2024-2025 годов, которые подавались в Генштаб после каждого боевого выезда.
Представитель Генерального штаба заявил, что ни одно поражение объектов противника, указанное в этих рапортах, не было подтверждено средствами разведки.
По словам Яцик, на вопрос ВСК по разногласиям между данными Касьянова и официальными рапортами, ни он, ни командир подразделения объяснений не предоставили.
Открытым остался вопрос, чем подразделение занималось в течение года, если количество боевых выездов "можно сосчитать по пальцам двух рук".
Военных не отправили в пехоту – их перевели в другие подразделения БПЛА
Яцик также опровергла утверждение, что бойцов "кинули в пехоту". После расформирования они были переведены на должности операторов БПЛА в другие подразделения ГНСУ.
"Моя позиция базируется только на фактах" - Яцик
Депутат подчеркнула, что не поддерживает ни одну из сторон и является внефракционной.
Она также сообщила, что лично изучила все документы под грифом ДСК и секретно, технические характеристики БПЛА, порядок подтверждения впечатлений и стандарты НАТО по оценке эффективности подразделений.
По ее мнению, ВСК "исчерпывающе разобралась" в ситуации, хотя конфликт между Касьяновым и руководством ГНСУ явно перешел в публичную плоскость.
"В условиях войны такие споры было бы лучше решать за закрытыми дверями между двумя офицерами", - подытожила Яцик.