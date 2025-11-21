Подразделение Касьянова имело минимум боевых выездов и ноль подтвержденных поражений — выводы ВСК

Реклама

Об этом сообщила народная депутат Юлия Яцик.

Заседание ВСК длилось около трех часов и проходило в закрытом режиме по изучению документов, содержащих чувствительную информацию. На нем присутствовали: сам Касьянов, военнослужащие расформированного подразделения, глава ГНСУ Сергей Дейнеко, командир отряда, представитель Генштаба ВСУ, а также заместитель генерального прокурора.

Проверку подразделения начали еще летом - за несколько месяцев до допроса Касьянова в НАБУ

По словам Яцика, ВСК установила, что проверка эффективности подразделения была инициирована ГНСУ еще летом 2025 года.

• первые публикации СМИ о деле НАБУ "Фламинго" появились только в августе;

• допрос Касьянова как свидетеля прошел в октябре;

• письма Генштаба с оценкой работы подразделения датируются июлем-августом.

Это, по словам специальной парламентской комиссии, опровергает утверждение о связи между делом НАБУ и расформированием подразделения.

Решение председателя ГНСУ законно

Временная следственная комиссия также подтвердила законность решения главы ГНСУ Сергея Дейнеко.

Закон "О Государственной пограничной службе Украины" и Боевой устав ВСУ предоставляют руководству право создавать и расформовывать временные подразделения. Все участники заседания согласились, что юридических нарушений в решении нет.

Главный вопрос — было ли решение обоснованным

Чтобы оценить обоснованность, ВСК заслушала все стороны.

Глава ГНСУ сообщил, что проверка была начата из-за сомнений в эффективности работы подразделения.

Военнослужащие подразделения предоставили лишь неофициальный "отчет-справку" о боевых выездах и количестве использованных БПЛА, а также расчеты вероятных расходов РФ на сбыт аппаратов. Официальных подтвержденных результатов поражений не было.

Командир отряда, в составе которого действовало подразделение, сослался на рапорты 2024-2025 годов, которые подавались в Генштаб после каждого боевого выезда.

Представитель Генерального штаба заявил, что ни одно поражение объектов противника, указанное в этих рапортах, не было подтверждено средствами разведки.

По словам Яцик, на вопрос ВСК по разногласиям между данными Касьянова и официальными рапортами, ни он, ни командир подразделения объяснений не предоставили.

Открытым остался вопрос, чем подразделение занималось в течение года, если количество боевых выездов "можно сосчитать по пальцам двух рук".

Военных не отправили в пехоту – их перевели в другие подразделения БПЛА

Яцик также опровергла утверждение, что бойцов "кинули в пехоту". После расформирования они были переведены на должности операторов БПЛА в другие подразделения ГНСУ.

"Моя позиция базируется только на фактах" - Яцик

Депутат подчеркнула, что не поддерживает ни одну из сторон и является внефракционной.

Она также сообщила, что лично изучила все документы под грифом ДСК и секретно, технические характеристики БПЛА, порядок подтверждения впечатлений и стандарты НАТО по оценке эффективности подразделений.

По ее мнению, ВСК "исчерпывающе разобралась" в ситуации, хотя конфликт между Касьяновым и руководством ГНСУ явно перешел в публичную плоскость.

"В условиях войны такие споры было бы лучше решать за закрытыми дверями между двумя офицерами", - подытожила Яцик.