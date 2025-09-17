- Дата публикации
Подразделение "Номад" открыло набор бойцов среди представителей коренных народов РФ: как присоединиться
Башкиры, якуты, татары, буряты и другие коренные народы РФ стали частью боевого подразделения «Номад» в составе ГУР.
На территории Российской Федерации проживает более сотни коренных народов, которых имперская политика Москвы на протяжении веков пыталась ассимилировать и лишить политической субъектности. В то же время полномасштабное вторжение РФ в Украину вызвало возобновление вооруженного сопротивления среди части этих народов.
В составе Международного легиона Главного управления разведки Минобороны Украины действует боевое подразделение «Номад», что в переводе означает «кочевник». Его формируют представители коренных народов России, преимущественно тюркского и монгольского происхождения: башкиры, якуты, татары, буряты, алтайцы, калмыки и другие.
По данным ГУР, бойцы «Номад» участвуют в боевых действиях против российских оккупантов и уже имеют успешные результаты на фронте. Подразделение комплектуется как из граждан РФ, так и из граждан других государств, в том числе — Украины. Заявки могут подавать как действующие военные, так и те, кто еще не мобилизован.
Недавно Главное управление разведки заключило соглашение с рекрутинговой платформой Lobby X, которая должна помочь в поиске кандидатов для службы в «Номаде».
«Сотрудничество Lobby X и ГУР открывает новые возможности по укомплектованию новых подразделений, выполняющих специфические задачи. Быстрый и качественный подбор соответствующих кадров способны выполнять только профессионалы рекрутинга высокого уровня и мы надеемся, что такое сотрудничество принесет хорошие результаты», — отметили в ГУР.
Если вы являетесь представителем одного из коренных народов РФ и хотите присоединиться к подразделению «Номад» — присылайте свое резюме на одну из вакансий по ссылке.
Больше информации о подразделении в соцсетях «Номад»: Telegram, YouTube.