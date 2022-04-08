Подразделение спецназовцев РФ в полном составе отказалось участвовать в дальнейших попытках штурма Мариуполя.

В боях против ВСУ за два дня это подразделение потеряло около 30 военных.

Подразделение российских спецназовцев, имеющих опыт боевых действий в Сирии, в полном составе отказалось участвовать в дальнейших попытках штурма Мариуполя. В боях против ВСУ со 2 по 4 апреля это подразделение потеряло около 30 военнослужащих. Следовательно, в дальнейшем спецназовцы решили не испытывать судьбу.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Последние данные по отбору на военную службу в РФ свидетельствуют о низкой заинтересованности россиян в службе по контракту. Согласно отчету о результатах рекрутинга в Екатеринбурге, даже на разговор о возможности подписания контракта согласилось менее 1% граждан, находящихся в запасе.

"Из 397 кандидатов только два дали согласие на собеседование. Отказались – 52, не вышли на связь – 203, работа по 140 кандидатам ведется", - отмечает ГУР.

Напомним, ранее разведка сообщала, что российские военные намеренно калечат себя, чтобы не идти на фронт.

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