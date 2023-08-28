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Подразделение ВСУ в районе Бахмута получило очередной микроавтобус при содействии Favbet Foundation

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Подразделение ВСУ в районе Бахмута получило очередной микроавтобус при содействии Favbet Foundation

ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа, в том числе ударного.

При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation вооруженные силы Украины получили очередной микроавтобус Volkswagen Transporter T5, сообщили представители фонда.

Штурмовое подразделение, которому передан автомобиль, выполняет боевые задания в районе города Бахмут.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 200 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, которые приобретены для ударных рот «Армии дронов».

Также ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 145 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Дата публикации
Просмотры
79
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