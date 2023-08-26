Подразделения 63 бригады уничтожили очередной танк окупантов: появилось эффектное видео

Вражеский танк пылал, а позже внутри еще и сдетонировал боекомплект.

Подразделения 63 отдельной механизированной бригады уничтожили танк оккупантов.

Об этом говорится в сообщении 63 ОМБр в Facebook.

"Подразделениями 63 бригады уничтожен очередной танк оккупантов. Вражеская броня пылала, а позже внутри еще и сдетонировал боекомплект. Глаза — сводный отряд патрульной полиции. Вместе - мы сила", — говорится в сообщении.

Уничтожение российского танка 63-й отдельной механизированной бригадой

Напомним, под Бахмутом, вероятно, был ликвидирован член террористической организации ЧВК "Вагнер" и, как его называют в росСМИ, "музыкант" Евгения Пригожина по прозвищу "Бибер".

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