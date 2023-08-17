"Подразделения имели определенные задачи": Маляр рассказала о рейде ВСУ на левом берегу Днепра

Маляр еще раз призвала украинцев к информационной тишине.

В Минобороны Украины прокомментировали рейд ВСУ на левый берег Херсонщины, о котором в СМИ говорили неделю назад. В ведомстве осторожно заявили, что ведется определенная работа.

Об этом 24 канала рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Все ожидания понятны по Левобережью Херсонщины. Некоторые подразделения имели определенные задачи, которые выполнили. Ведется определенная работа, но не стоит акцентировать именно на левом берегу. Везде, где линия столкновения, временно оккупированные территории, мы выискиваем возможности вернуть их", — сказала Маляр.

Она еще раз призвала украинцев к информационной тишине, поэтому еще освещение определенных деталей операции может навредить военным.

Напомним, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, как оккупанты реагируют на информацию о рейдах ВСУ на левый берег.

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