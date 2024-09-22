"Подразделения одноразки": командир экипажа БпЛА рассказал, кто это и что они делают на фронте

По его словам, рабочей силе не выдают оружия, только брони и каски.

В русской армии есть целые "подразделения одноразок". Их задача – копать окопы, и делают они это быстро и качественно.

Об этом в эфире "Мы — Украина" рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" Андрей Отченаш.

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"Я считаю, что в России одни из самых мощных инженерных войск в мире, к сожалению, из-за того, что у них есть условно солдаты-рабы. Как бы это смешно ни звучало, но это целые подразделения "одноразок", копающие окопы, позиции. И делают они это, к сожалению, очень быстро и качественно", — сказал он.

По его словам, им не выдают оружие, только брони и каски. Они работают 24/7.

"И, к сожалению, это дает свои результаты, они быстро копают норы, личный состав понимает, что это чрезвычайно важная вещь, которая поможет им выжить. И у них другого метода нет. Ты будто забросаешь их боеприпасами, уничтожаешь личный состав, а они просто присылают новое "мясо", которое продолжает копать", — добавил он.

Напомним, эксперт ответил, чего ожидать в Покровском направлении в ближайшее время.

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