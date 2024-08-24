Подразделения ВМС устроили большой взрыв на Кинбурнской косе: появилось видео

ВМС ВС уничтожили российский состав боекомплектов и 120 мм миномет.
Подразделения Военно-Морских Сил ВС Украины устроили большой взрыв на Кинбурнской косе, уничтожили российский состав боекомплектов и 120 мм миномет.
Видео боевой работы ВМС Украины было обнародовано 24 августа.
"Подразделения Военно-Морских Сил ВС Украины поздравили оккупантов с Днем Независимости Украины на Кинбурнской косе", – прокомментировали защитники Украины.
⚓️Подразделения Военно-Морских Сил ВС Украины поздравили оккупантов с Днем Независимости Украины на Кинбурнской косеОпубликовано ВМС ВС Украины Суббота, 24 августа 2024 г.
Напомним, ранее в ГУР рассказали, кто ударил по составу боеприпасов в Воронежской области.
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