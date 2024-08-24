Подразделения ВМС устроили большой взрыв на Кинбурнской косе: появилось видео

Подразделения Военно-Морских Сил ВС Украины устроили большой взрыв на Кинбурнской косе, уничтожили российский состав боекомплектов и 120 мм миномет.

Видео боевой работы ВМС Украины было обнародовано 24 августа.

"Подразделения Военно-Морских Сил ВС Украины поздравили оккупантов с Днем Независимости Украины на Кинбурнской косе", – прокомментировали защитники Украины.

⚓️Подразделения Военно-Морских Сил ВС Украины поздравили оккупантов с Днем Независимости Украины на Кинбурнской косе Опубликовано ВМС ВС Украины Суббота, 24 августа 2024 г.

Напомним, ранее в ГУР рассказали, кто ударил по составу боеприпасов в Воронежской области.

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