Подразделения ВСУ держат оборону в Соледаре и на подступах – Череватый

Враг сконцентрировал главный удар на Бахмутском направлении, особенно в районе Соледара, где ведутся бои, отметили в Восточной группировке ВСУ.

Силы обороны Украины продолжают держать оборону в Соледаре Донецкой области и на подступах к городу.

Об этом заявил спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире "24 канала".

"Восток Украины остается главным направлением удара удара агрессора. Враг сконцентрировал главный удар на Бахмутском направлении, особенно в районе Соледара, где ведутся бои. Украинские подразделения продолжают держать оборону в самом городе и на подступах", — сообщил он.

Отметим, российские захватчики уже наштамповали и начали раздавать своей военной медали "за взятие Соледара", несмотря на то, что за украинский город все еще продолжаются бои.

Напомним, по мнению военного эксперта Олега Жданова, Пригожину важно захватить Донецкую область из-за собственных интересов. Олигарх якобы хочет контролировать соляные и гипсовые шахты возле Бахмута Донецкой области.

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