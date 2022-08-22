Подразделения ВСУ на юге уничтожили две установки противовоздушной обороны С-300

Украинская авиация прицельно атаковала позиции российских войск в районах Александровки и Бурхановки.
В воскресенье, 21 августа, украинские военные на южном фронте нанесли два удара по опорному пункту и скоплению живой силы и техники российских оккупантов.
Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".
"Нашей авиацией нанесены 2 удара по опорному пункту, скоплению живой силы, вооружения и техники в районах Александровки и Бурхановки", — отметили военные.
Российская армия на юге 21 августа понесла следующие потери:
- 20 солдат;
- 1 корпусная самоходная пушка типа "Гиацинт-С";
- 1 самоходная гаубица "Мста-С";
- 2 пусковые установки С-300;
- 1 радиолокационная станция подсветки и наведения;
- 1 мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов "Небо-М";
- 2 буксированных миномета 120-го калибра;
- 3 единицы бронированной техники.
Напомним, военнослужащие зенитного ракетного подразделения "вывели из строя" беспилотник на юго-восточном направлении.
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