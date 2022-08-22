Подразделения ВСУ на юге уничтожили две установки противовоздушной обороны С-300

Украинская авиация прицельно атаковала позиции российских войск в районах Александровки и Бурхановки.

В воскресенье, 21 августа, украинские военные на южном фронте нанесли два удара по опорному пункту и скоплению живой силы и техники российских оккупантов.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

"Нашей авиацией нанесены 2 удара по опорному пункту, скоплению живой силы, вооружения и техники в районах Александровки и Бурхановки", — отметили военные.

Российская армия на юге 21 августа понесла следующие потери:

20 солдат;

солдат; 1 корпусная самоходная пушка типа "Гиацинт-С";

корпусная самоходная пушка типа "Гиацинт-С"; 1 самоходная гаубица "Мста-С";

самоходная гаубица "Мста-С"; 2 пусковые установки С-300;

пусковые установки С-300; 1 радиолокационная станция подсветки и наведения;

радиолокационная станция подсветки и наведения; 1 мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов "Небо-М";

мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов "Небо-М"; 2 буксированных миномета 120-го калибра;

буксированных миномета 120-го калибра; 3 единицы бронированной техники.

Напомним, военнослужащие зенитного ракетного подразделения "вывели из строя" беспилотник на юго-восточном направлении.

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