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Подразделения ВСУ на юге уничтожили две установки противовоздушной обороны С-300

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Подразделения ВСУ на юге уничтожили две установки противовоздушной обороны С-300

Фото: commons.wikimedia.org

Украинская авиация прицельно атаковала позиции российских войск в районах Александровки и Бурхановки.

В воскресенье, 21 августа, украинские военные на южном фронте нанесли два удара по опорному пункту и скоплению живой силы и техники российских оккупантов.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

"Нашей авиацией нанесены 2 удара по опорному пункту, скоплению живой силы, вооружения и техники в районах Александровки и Бурхановки", — отметили военные.

Российская армия на юге 21 августа понесла следующие потери:

  • 20 солдат;
  • 1 корпусная самоходная пушка типа "Гиацинт-С";
  • 1 самоходная гаубица "Мста-С";
  • 2 пусковые установки С-300;
  • 1 радиолокационная станция подсветки и наведения;
  • 1 мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов "Небо-М";
  • 2 буксированных миномета 120-го калибра;
  • 3 единицы бронированной техники.

Напомним, военнослужащие зенитного ракетного подразделения "вывели из строя" беспилотник на юго-восточном направлении.

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