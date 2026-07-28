Подразделения ВСУ в Часовом Яру могут оказаться в окружении: какова ситуация на фронте

ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Армия РФ усиливает штурмы в Донецкой области, чтобы прорваться в Славянск и Краматорск. Если враг захватит несколько сел возле Константиновки, украинские военные во Часовом Яру могут оказаться под угрозой оцепления.

Об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState.

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По словам аналитиков, россияне постоянно пытаются пробраться в Константиновку, чтобы собрать там больше пехоты и получить преимущество. Главная цель россиян здесь — захватить территорию между Ильиновкой и Новодмитровкой.

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«Если врагу удастся оккупировать последний, то под угрозой окружения находится вся группировка, держащая оборону в городе Часов Яр. Пока логистика туда уже давно усложнена, ведь противник имеет преимущество в воздухе, сформированное большим количеством дронов», — отмечают в DeepState.

Отмечается, что параллельно с пехотными штурмами россияне массированно применяют КАБы и артиллерию, превращая в руины не только Константиновку, но и соседние населенные пункты — Алексеево-Дружковку и Дружковку.

Также тяжелеет ситуация на отрезке от Ямполя до Миньковки. Украинские командиры считают, что после Константиновки россияне пойдут именно сюда. Враг ищет слабые места возле Озерного и Кривой Луки, чтобы прорваться в Рай-Александровку и Николаевку.

Аналитики отмечают, что особенно сложной остается обстановка в самих Славянске и Краматорске, которые враг уничтожает авиабомбами, реактивной артиллерией и беспилотниками, имея огневой контроль ориентировочно на 40 км вглубь от линии боевого столкновения.

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Ситуация на фронте. / © t.me/DeepStateUA

В DeepState подводят итоги, что захватчики постепенно выводят свои войска на Славянско-Краматорскую кампанию, начиная ее с тотального уничтожения инфраструктуры, где главным вызовом для ВСУ становятся враждебные технологии и дроны.

Война в Украине — последние новости

Напомним, в результате российского удара по ремонтной бригаде «Укрзализныци» в Донецкой области погиб работник, еще двое железнодорожников получили обломочные ранения.

Также россияне нанесли массированных авиаударов КАБами и беспилотниками по Запорожью. Погибли два человека, в том числе ветеран войны получил ранения под завалами.

Ранее мы писали, что в результате российского удара 27 июля по городу Балаклея Харьковской области погиб один человек, еще четверо гражданских получили ранения.

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