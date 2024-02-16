Подразделения ВСУ вышли с позиции на окраине Авдеевки: что на других угрожающих направлениях

В Авдеевке нет заблокированных украинских подразделений. Защитникам в увеличенном объеме поставляются боеприпасы и другие средства поражения.

В Авдеевке на 16 февраля заблокированных украинских подразделений нет. Украинские войска с незначительными потерями вышли с позиции южной окраины города. На других угрожающих направлениях осуществляется маневр войсками с переходом на новые подготовленные позиции.

Об этом командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил в Сети.

В пределах Авдеевки продолжаются ожесточенные бои. Российские войска наносят массированные бомбовые удары днем и ночью, не прекращают штурмы одновременно по нескольким направлениям. В то же время, украинские войска применяют все имеющиеся средства для сдерживания врага. Происходит плановое усиление подразделений.

"Чтобы расширить логистические коридоры, в районе Авдеевки проводятся рейдово-ударные действия. Логистика – работает. По поручению Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины защитникам и защитницам Авдеевки в увеличенных объемах поставляются боеприпасы и другие средства поражения. Стойкое управление войсками обеспечено", – сообщил Тарнавский.

ВСУ вышли с позиции на южной окраине Авдеевки

Он отметил, что по состоянию на 13:00 в Авдеевке заблокированных украинских подразделений нет.

"В затруднительной ситуации на поле боя, когда от укрепления остаются только руины и куча разбитого кирпича, приоритетом для нас является сохранение жизни воинов. Так, украинские подразделения с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине Авдеевки", — говорится в заявлении командующего ОСГВ "Таврия".

Он отметил, что на других угрожающих направлениях, в случае необходимости, также осуществляется маневр войсками с переходом на новые подготовленные позиции, чтобы ВСУ имели возможность уничтожать врага и удерживать Авдеевку.

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Потери врага в Авдеевке

Тарнавский сообщил, что враг несет огромные потери в живой силе. За сутки 15 февраля во всей оперативной зоне ОСГВ "Таврия" потери россиян достигли 711 человек — больше всего с начала 2024 года.

"Львиная доля из этого числа – результат боевой работы наших войск, которые уничтожают захватчика на Авдеевском направлении. Только за сутки здесь было ликвидировано до полутысячи россиян", – подчеркнул командующий войсками.

Обстрелы Авдеевского коксохима

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Он также проинформировал, что оккупанты пытаются получить преимущество на поле боя, и для этого применили коварную тактику в районе Авдеевского коксохимического завода. Так, в результате обстрелов россияне подожгли цистерну с остатками нафталина. Вспыхнул пожар на складе хранения битумной смолы. Под прикрытием густого дыма враг пытается штурмовать позиции украинских войск.

"Авдеевская оборонительная операция продолжается. Держим строй! Победим!" – резюмировал Тарнавский.

Напомним, ранее боец 110-й ОМБр Виктор Биляк сообщил, что ситуация в Авдеевке дошла до критической точки, ВСУ ждут полной эвакуации из города, однако командование ее оттягивает.

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Впоследствии Тарнавский заявил, что командование ОСГВ "Таврия" решило отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки.

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