Подразделениям ВСУ грозит оперативное окружение на одном из направлений — военный эксперт

По данным ГУР, численность российской группировки в Покровском направлении составляет от 70 до 80 тысяч личного состава.

В районе Невельского на Покровском направлении подразделения Вооруженных сил Украины под угрозой оказаться в оперативном окружении.

Об этом сообщил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в эфире телеканала "Эспрессо".

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По его предположению, в настоящее время было принято решение о выводе подразделений Сил обороны во избежание потерь личного состава.

"Также на Угледарском направлении за последние сутки россияне наносили удары по флангам украинской группировки, с целью создания оперативного окружения в районе Угледара. Это достаточно серьезная проблема", — отметил он.

По источникам, приближенным к Главному управлению разведки Министерства обороны, численность российской группировки на Покровском направлении составляет от 70 до 80 тысяч личного состава.

"Основная задача окупантов — взять не только Покровск, но и агломерации этих городов: Мирноград, Покровск и Селидово. Это крупные промышленные города, и решаются одновременно несколько вопросов", — считает он.

Напомним, военный обозреватель Денис Попович предполагает, что перед наступлением на Покровск россияне хотят захватить Селидово в Донецкой области.

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