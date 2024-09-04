Подразделениям ВСУ грозит оперативное окружение на одном из направлений — военный эксперт

По данным ГУР, численность российской группировки в Покровском направлении составляет от 70 до 80 тысяч личного состава.
В районе Невельского на Покровском направлении подразделения Вооруженных сил Украины под угрозой оказаться в оперативном окружении.
Об этом сообщил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в эфире телеканала "Эспрессо".
По его предположению, в настоящее время было принято решение о выводе подразделений Сил обороны во избежание потерь личного состава.
"Также на Угледарском направлении за последние сутки россияне наносили удары по флангам украинской группировки, с целью создания оперативного окружения в районе Угледара. Это достаточно серьезная проблема", — отметил он.
По источникам, приближенным к Главному управлению разведки Министерства обороны, численность российской группировки на Покровском направлении составляет от 70 до 80 тысяч личного состава.
"Основная задача окупантов — взять не только Покровск, но и агломерации этих городов: Мирноград, Покровск и Селидово. Это крупные промышленные города, и решаются одновременно несколько вопросов", — считает он.
Напомним, военный обозреватель Денис Попович предполагает, что перед наступлением на Покровск россияне хотят захватить Селидово в Донецкой области.
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