"Подрезали крылья": украинские десантники сбили российский штурмовик Су-25 и беспилотник

Подразделения противовоздушной обороны воинских частей Десантно-штурмовых войск ВСУ 21 апреля сбили средства воздушного нападения российских оккупантов – штурмовик Су-25 и многоцелевой беспилотный авиационный комплекс "Орлан-10".

Воздушные объекты российских оккупантов были сбиты с переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и Starstreak.

Об этом сообщили в командовании ДШВ.

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Там подчеркнули, что воздушное пространство, где выполняют задачи украинские десантники, находится под полным контролем зенитных ракетно-артиллерийских подразделений.

"И враг здесь спокойно летать не будет! Ему сразу "подрезают крылья" и разбивают о землю. Это ведь украинское небо!", — отметил офицер ПВО командования ДШВ.

Напомним, что в этот же день украинские защитники сбили российский самолет Су-34 на Изюмском направлении в Харьковской области.

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