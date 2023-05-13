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Подробности обстрела Константиновки: увеличилось количество раненых (фото)

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Подробности обстрела Константиновки: увеличилось количество раненых (фото)

Обстрел Константиновки 13 мая / Фото: Павел Кириленко/Facebook

Среди погибших и раненых – дети.

13 мая российские оккупанты атаковали Константиновку Донецкой области. По городу ударили из реактивной системы залпового огня "Смерч". В результате обстрела 2 человека погибли и 11 получили ранения.

Подробности сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Среди погибших – один ребенок, также двое детей получили ранения.

"Сегодня в середине дня россияне обстреляли город из артиллерии и Смерчей. Полностью разрушен один частный дом, повреждены 4 многоэтажки, 3 частных дома, 2 магазина, админздание и заведение культуры", — рассказал в сообщении Кириленко.

Начальник Донецкой областной военной администрации отметил, что россияне наносят массированные удары по Константиновке второй день подряд.

Россияне обстреляли город из артиллерии и Смерчей / ©
Россияне обстреляли город из артиллерии и Смерчей
Россияне наносят массированные удары по Константиновке второй день подряд. / ©
Россияне наносят массированные удары по Константиновке второй день подряд.

"Несомненно, они будут продолжать бить по гражданским, пока мы их не выгоним с нашей земли. Не рискуйте собственной жизнью! Эвакуируйтесь!", – призвал Павел Кириленко.

В результате обстрела 2 человека погибли и 11 получили ранения. / ©
В результате обстрела 2 человека погибли и 11 получили ранения.
Среди пострадавших два подростка 15 и 16 лет. / ©
Среди пострадавших два подростка 15 и 16 лет.

Напомним, в результате атаки росиян по Константиновке погибла 15-летняя девушка. Среди пострадавших два подростка 15 и 16 лет. Их госпитализировали в больницу.

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Дата публикации
Просмотры
591
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