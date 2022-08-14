Подробности обстрела оккупантами Энергодара: погибли работник Запорожской АЭС и собачка

Днем 14 августа российские войска обстреляли Энергодар Запорожской области. В результате атаки россиян есть жертва и раненые местные жители.

По данным мэра Энергодара Дмитрия Орлова, смертельные ранения получил работник Запорожской АЭС, мастер цеха.

Об этом сообщил мэр города на странице телеграмм.

"Сегодня российские военные снова обстреляли Энергодар, есть погибший и раненые. 14 августа 2022 года российские кафиры с 15:00 до 15:30 произвели по меньшей мере 6 выстрелов по г. Энергодар. В результате обстрела в первом микрорайоне собаку погиб мужчина,. Животное также не уцелела", — говорится в его сообщении.

Орлов добавил, что еще двое жителей Энергодара получили ранения и доставлены в специализированную медико-санитарную часть Энергодара.

Напомним, российские военные, захватившие Энергодар, днем 14 августа обстреляли его. По данным местных властей, кафиры открыли огонь по Энергодару из пригорода.

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