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Подробности переговоров США и Китая и взрывы в Харьковской области: главные новости ночи 16 ноября 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
380
Время на прочтение
1 мин
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Подробности переговоров США и Китая и взрывы в Харьковской области: главные новости ночи 16 ноября 2023 года

Украиной продолжает распространяться воздушная тревога / Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 16 ноября 2023:

  • Сотрудничество по борьбе с наркотиками и встречи по искусственному интеллекту: о чем США договорились с Китаем Читать далее –>
  • Несмотря на договоренности с Китаем, Байден считает Си Цзиньпина диктатором .
  • Китай призвал США не поддерживать независимость Тайваня — СМИ Читать далее –>
  • Враг нанес удары по Харьковской области по ЗРК С-300 — военные Читать дальше –>
  • В Харьковской области местные жители слышали минимум семь взрывов Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
380
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