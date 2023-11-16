Подробности переговоров США и Китая и взрывы в Харьковской области: главные новости ночи 16 ноября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 16 ноября 2023:
- Сотрудничество по борьбе с наркотиками и встречи по искусственному интеллекту: о чем США договорились с Китаем Читать далее –>
- Несмотря на договоренности с Китаем, Байден считает Си Цзиньпина диктатором .
- Китай призвал США не поддерживать независимость Тайваня — СМИ Читать далее –>
- Враг нанес удары по Харьковской области по ЗРК С-300 — военные Читать дальше –>
- В Харьковской области местные жители слышали минимум семь взрывов Читать далее –>
Читайте также: