Подробности ракетных обстрелов Запорожья: оккупанты повредили ТРЦ и жилые дома (фото)

Российские оккупанты утром, 25 мая, ракетами обстреляли город Запорожье.

Оккупанты выпустили по городу четыре ракеты, одну из которых ПВО сбила. Остальные три повредили инфраструктурные объекты, в том числе местный торгово-развлекательный центр и жилые дома.

Об этом сообщил спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев.

"Пострадала инфраструктура города. Погибла женщина, есть пострадавшие, их госпитализировали. Также оккупанты обстреляли Шевченковский и Александровский районы. Там много поврежденных домов, которые остались без окон, повреждены магазины и инфраструктура города", — сообщил Иван Арефьев.

Фото: спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев

Представитель Запорожской ОВА добавил, что по Запорожью выпустили крылатые ракеты, модификацию которых установят позже.

Фото: спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев

Фото: спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев

Напомним, российские оккупанты в среду, 25 мая, в 05:13 запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью. В результате воздушной атаки государства-террористки России по областному центру погибла одна мирная жительница. Кроме того, известно о трех раненых в результате утренних вражеских обстрелов.

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