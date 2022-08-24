Подробности сюрприза США ко Дню Независимости: что предусматривает новая помощь на $3 миллиарда

Денежные средства пойдут на финансирование контрактов на три типа беспилотников и другое оружие, боеприпасы и оборудование.

В среду, 24 августа, когда Украина будет праздновать День независимости в условиях продолжающейся уже полгода войны с Россией, США планируют объявить о предоставлении дополнительной военной помощи.

Как сообщили Associated Press официальные лица на условиях анонимности, примерно 3 миллиарда долларов будут направлены для подготовки и оснащения украинских сил.

Эти средства будут направлены на финансирование контрактов на три типа беспилотников и другое оружие, боеприпасы и оборудование, которое может быть поставлено на фронт в течение года или двух.

Как информирует АВС news, официальные лица уточнили, что речь идет о запускаемых с рук небольших беспилотниках Puma, запускаемых с помощью катапульты дронов для длительного наблюдения Scan Eagle и британской системы беспилотников Vampire, которые можно запускать с кораблей.

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В отличие от большинства предыдущих пакетов новое финансирование в основном направлено на то, чтобы помочь Украине обеспечить ее средне- и долгосрочную оборонную позицию.

Предыдущие поставки, большинство из которых осуществлялись согласно распоряжению президента о сокращении, были сосредоточены на более неотложных потребностях Украины в оружии и боеприпасах, а также касались материальных средств, которые Пентагон уже имеет на складе и которые можно отправить в кратчайшие сроки.

Стоимость пакета военной помощи США может измениться за одну ночь, но вряд ли значительно.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что еще 50 реактивных систем залпового огня существенно изменили картину на поле боя.

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