Подробный обзор ситуации на фронте по всем направлениям: Зеленский провел заседание Ставки

Главком и командующие доложили о ситуации в Харьковской, Луганщине, Донбассе, Запорожье, юге Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 сентября провел заседание Ставки.

Об этом президент сообщил в Telegram.

По словам президента, была подробно обсуждена ситуация на фронте по всем направлениям.

Также Зеленский сообщил, что Главком и командующие доложили ситуацию на Харьковщине, Луганщине, Донбассе, Запорожье, юге Украины.

Обсудили и поставку оружия, боеприпасов и всего необходимого для фронта.

Особо Зеленский отметил большой доклад Минстратегпрома относительно текущей динамики собственного производства и перспектив его наращивания.

Напомним, ранее президент во время Ставки обсуждал подготовку к зиме и план защиты энергетики и критической инфраструктуры Украины.

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