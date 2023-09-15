Подробный обзор ситуации на фронте по всем направлениям: Зеленский провел заседание Ставки

Главком и командующие доложили о ситуации в Харьковской, Луганщине, Донбассе, Запорожье, юге Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский 15 сентября провел заседание Ставки.
Об этом президент сообщил в Telegram.
По словам президента, была подробно обсуждена ситуация на фронте по всем направлениям.
Также Зеленский сообщил, что Главком и командующие доложили ситуацию на Харьковщине, Луганщине, Донбассе, Запорожье, юге Украины.
Обсудили и поставку оружия, боеприпасов и всего необходимого для фронта.
Особо Зеленский отметил большой доклад Минстратегпрома относительно текущей динамики собственного производства и перспектив его наращивания.
Напомним, ранее президент во время Ставки обсуждал подготовку к зиме и план защиты энергетики и критической инфраструктуры Украины.