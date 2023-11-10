Подростка Богдана Ермохина вскоре вернут в Украину — омбудсмен Лубинец

Омбудсмен попросил не распространять ложную информацию, которая может вредить процессам возвращения.

Подросток из оккупированного россиянами Мариуполя Богдан Ермохин, незаконно депортированный в Россию, скоро вернется в Украину.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Официально подтверждаю, что есть договоренности о возвращении Богдана в Украину и его воссоединении с сестрой. Прошу всех успокоиться, а главное не распространять непроверенную информацию. Ведь такая публичность вредит процессам возвращения", – рассказал Лубинец.

Фото: соцмережі

Напомним, что депортированный в Россию из временно оккупированного Мариуполя 17-летний Богдан Ермохин записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором просит помочь ему вернуться в Украину. На днях Богдану вручили повестку в России.

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