Подростков, убитых в Бердянске, до сих пор не похоронили: оккупанты вывезли тела в Мелитополь

Украинских подростков Тиграна Оганесяна и Никиту Ханганова, которых оккупанты убили во временно оккупированном Бердянске, до сих пор не похоронили. Россияне не разрешают родным забрать тела из морга.

Об этом сообщила соучредительница Медийной инициативы за права человека, координатор направления "Война и правосудие" Ольга Решетилова.

"Несмотря на то, что прощание с Тиграном и Никитой было запланировано в Бердянске на вчера, их до сих пор не похоронили. В течение всего вчерашнего дня семьи ждали разрешения следователей забрать тела из морга, однако так его и не получили. Зато весь день морг был оцеплен военными", — рассказала Ольга Решетилова.

В то же время сегодня, 30 июня, стало известно, что тела подростков якобы увезли на экспертизу в Мелитополь.

"Мы понимаем для чего россияне это делают. Они пытаются скрыть следы своих преступлений, ведь по характеру поражений очевидно, что было совершено убийство, что в ребят стреляли прицельно и на поражение", — подчеркнула Ольга Решетилова.

Однако, по ее словам, все эти хаотические действия преступников бессмысленны: "Нам все известно и все зафиксировано. Ничего скрыть уже не удастся".

"Просто дайте родным попрощаться с детьми", – написала Решетилова в своем фейсбуке.

Напомним, так называемые представители следственного комитета РФ в оккупированном Бердянске не отдают родным справку о разрешении на захоронение, поэтому родные не могут унести из морга их тела и похоронить.

Бабушку Тиграна Оганнесяна оккупанты не пропустили на опознание тела внука. Убитых смогли увидеть только опознавшие обоих родные второго убитого парня Никиты Ханганова.

ТСН.ua собрал подробности убийства Тиграна Оганесяна и Никиту Ханганова в Бердянске.

Читайте также: