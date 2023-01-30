Речь идет не только о передовой, но и тылу, потому что местные жители не принимают "гастролеров" из России

Подрядчики оккупантов, которые строят фортификационные сооружения, отказываются работать в Украине. Речь идет о российской компании "Стройком", отказавшейся отправлять работников на временно оккупированные регионы Луганщины из-за неспособности армии РФ обеспечить безопасность работников подрядчика.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Раньше в Луганской области в больницу временно оккупированного пгт. Юбилейное доставили около 300 раненых наемников ППК "Вагнер". Однако из-за того, что большинство из них являются носителями таких заболеваний как ВИЧ/СПИД, сифилис, туберкулез и пневмония, врачи отказываются оказывать им медицинскую помощь". ", – говорится в сообщении Центра.

Ранее сотрудники контрразведки СБУ задержали коллаборантов из оккупированной Луганщины, пытавшихся устроиться в госучреждения Украины.

Добавим, что экскеровщика Херсонского следственного изолятора и его заместителя, которые перешли на сторону врага и возглавили оккупационные органы, будут судить за госпредательство.

Читайте также: