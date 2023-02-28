Подрыв А-50 в Беларуси: разведка Британии объяснила, как на РФ повлияет потеря разведывательного самолета

Взорванный на белорусском аэродроме "Мачулищи" российский разведывательный самолет А-50 имел большое значение для армии страны-агрессора РФ. Вывод из строя самолета ограничит способность РФ проводить воздушные операции.

Об этом в Twitter сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

По данным белорусских партизан и лидеров оппозиции в изгнании, 26 февраля самолет A-50 MAINSTAY получил повреждение в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на авиабазу "Мачулищи".

Тогда сообщалось о двух взрывах и повреждениях передней и средней частей A-50, а также антенны радара.

"A-50 MAINSTAY — российская бортовая платформа раннего предупреждения и управления. Его роль заключается в создании распознанной воздушной картины и обеспечении координации с истребителями. Ущерб и повреждение официально не подтверждены. Однако, потеря A-50 будет иметь большое значение, поскольку он имеет решающее значение для российских воздушных операций по обеспечению картины воздушного боевого пространства", — объясняют в Минобороны Британии.

В британской разведке считают, что после взрывов в окккупантов в эксплуатации осталось только шесть А-50. Это, как отмечают разведчики, еще больше ограничит российские воздушные операции.

Напомним, 26 февраля на белорусском аэродроме "Мачулищи" был поврежден российский разведывательный самолет А-50. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната – это хорошая новость для Украины. Этот самолет координировал ракетные удары по территории Украины.

Белорусский оппозиционный проект ByPol сообщил, что к взрыву причастны борющиеся с режимами Путина и Лукашенко белорусские партизаны.

Известно, что военный объект был атакован дронами. Как выглядел самолет перед подрывом.

Повреждение самолета А-50 осложнит оккупантам планирование ракетных ударов по Украине, говорит военный аналитик Алексей Гетьман. По его словам, таких самолетов у наших границ уже нет.

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