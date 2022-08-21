Подрыв авто Дугина является спланированной провокацией спецслужб РФ — экс-глава внешней разведки Украины

Взрыв автомобиля, принадлежавшего главе "Международного евразийского движения", одному из главных идеологов "рашизма" и вооруженного вторжения в Украину Александру Дугину, в котором погибла его дочь, консолидирует россиян против Украины на проведение войны.

Перед 24 августом Россия набирает мотивации против Украины, обвиняя нас в обстрелах Запорожской АЭС. А сейчас они пытаются показать, что Украина занимает позицию уничтожения оппонентов через террористические акты и диверсии. Эта операция квалифицируется как подготовленная провокация со стороны спецслужб РФ, которая нацелена против Украины.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж.

По его словам, Россия пытается показать, что Украина занимает позицию "уничтожения оппонентов". Поэтому в настоящее время эта операция квалифицируется как пилотируемая провокация со стороны спецслужб РФ, нацеленная против Украины.

"Мы видим, какая истерия началась после этой трагедии. В данной ситуации мы видим, что уже Дугин, который был идеологом "русского мира", фактически сейчас не актуален. Поэтому его уничтожение не вызвало бы такого резонанса, как подрыв машины с его дочерью. Это лицо (Дарья - ред.), ездившее в Мариуполь, требовало суда над "азовцами", которое не является ключевой фигурой, но для медийного формата, особенно такого, чтобы показать, что вроде бы против России и ее представителей ведется активная террористическая деятельность, она очень подошла. Поэтому спецслужбы сегодня, не имея дополнительных аргументов против нашего государства, получив бумеранг со стороны США, по поводу Запорожской АЭС, что это посягательство на НАТО, подготовили теракт", — отметил он.

Маломуж подчеркнул, что это все готовилось для медийной картинки, и уже многие известные представители пропагандистских СМИ РФ кричат о том, что необходимо наносить удары по Киеву, по центру принятия решений. Указывают конкретные объекты на территории Украины и, в частности, в Киеве.

"Поэтому это прогнозируемый акт, который действительно совершили жестоко, но четко направлен против нашего государства", — резюмировал он.

Напомним, вечером 20 августа в Подмосковье был взорван автомобиль Land Cruiser Prado, в салоне которого находилась дочь русского философа и идеолога "рашизма" Александра Дугина Дарья – девушка погибла на месте.

Российские пропагандисты и политики отреагировали на гибель Дарьи Дугиной, заявив, что к этому якобы причастны украинские власти.

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