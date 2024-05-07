Подрыв авто организатора застенков в Бердянске: Юсов рассказал о ликвидации коллаборанта

По словам представителя ГУР, погибший коллаборант был причастен к убийствам украинских граждан, он принимал непосредственное участие в организации военных преступлений в Бердянске.

Уничтожение одного из организаторов камер пыток во временно оккупированном Бердянске Запорожской области является сигналом для всех совершавших военные преступления в Украине.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов в эфире Радио Свобода.

"Да, это, в частности, информация, которая официально размещена на ресурсе Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Хотя не указано, кто именно совершил этот акт справедливости, но это хороший сигнал для всех военных преступников и предателей: либо вы сдаетесь, либо так или иначе справедливость будет установлено", — подчеркнул он.

Напомним, сотрудника одной из исправительных колоний Бердянска, а по сути застенок, где держат украинских гражданских и военнопленных, 5 мая взорвали активисты движения сопротивления. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что кто-то неизвестный заложил под автомобиль взрывное устройство и тот сработал. Изменник, имя которого не называют, от травм погиб на месте.

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