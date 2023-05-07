Подрыв автомашины Прилепина: в России рассказали о состоянии пропагандиста

В субботу, 6 мая, вблизи города Нижний Новгород в России взорвался автомобиль, на котором находился российский пропагандист, писатель и украинофоб, член партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин.

Об этом пишет Obozrevatel.

Отмечается, что менее чем через сутки после взрыва Прилепина вывели из медикаментозного сна. Более того, в РФ заверили, что состояние пропагандиста "стабильное", а настроение "бодрое".

Других подробностей о травмах и повреждениях Прилепина российские пропагандисты не пишут.

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В вечере в субботу, 6 мая, кремлевская пропагандистка Юлия Витязева, ранее жившая и работавшая в Украине, комментируя подрыв машины своего коллеги Захара Прилепина в эфире российского телевидения, рассказала об "опасных" украинцах, желавших ей смерти в соцсетях.

Служба безопасности Украины официально не подтверждает, но и не опровергает свою причастность к подрыву автомобилей российского пропагандиста и писателя Захара Прилепина .

Впоследствии следователь РФ обнародовал признание подозреваемого в подрыве автомобиля пропагандиста Захара Прилепина.

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