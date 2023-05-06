Подрыв автомобиля Прилепина: обнародовано признание подозреваемого (видео)

На видео Следкома РФ 29-летний уроженец Дружковки Александр Пермяков признал вину и говорит, что сожалеет о содеянном.

Следком РФ обнародовал признание подозреваемого в подрыве автомобиля пропагандиста Захара Прилепина.

В Следкоме заявили, что задержанный по подозрению в покушении на пропагандиста Захара Прилепина 29-летний уроженец Украины Александр Пермяков признал свою вину.

Пермяков на допросе признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. На пути следования автомобиля Прилепина он якобы заложил взрывное устройство, которое затем привел в действие дистанционно.

СК России также опубликовал видео допроса Пермякова, в котором тот рассказывает, что якобы действовал по заданию спецслужб Украины и сожалеет о содеянном.

Пермяков говорит, что является уроженцем города Дружковка Донецкой области. Якобы в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами, а в 2022 году заехал на территорию РФ с целью ликвидации Захара Прилепина.

Подрыв автомобиля Прилепина: подозреваемый признал вину

Напомним, в РФ взорвали автомобиль украинофоба и пропагандиста Захара Прилепина, он получил ранение ног.

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