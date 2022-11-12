Подрыв дамбы Каховской ГЭС будет иметь плачевные последствия для оккупантов: эксперт объяснил почему (видео)

Потоки воды, которые сейчас сдерживают плотину, буквально сметут линии обороны российской армии на левом берегу Днепра.
Опубликованное оккупантами видео подрыва моста на Каховской ГЭС может быть намеком на возможность разрушить и саму плотину. Но если россияне отважатся на такой шаг, то их укрепления на Левобережье будут затоплены потоками воды и освобождены сами собой, без усилий со стороны ВСУ.
Так оценил ситуацию военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Комментируя опубликованное видео, эксперт отметил, что после его появления снова заговорили о том, что российские оккупанты, в случае угрозы освобождения Новой Каховки, могут взорвать дамбу, шлюзы или все и одновременно.
В #Керсонском регионе, #Russian forces blew up part of the dam of #Kakhovskaya hydroelectric power station. #Russia #StopRussia #RussianArmy #RussiaIsLosing pic.twitter.com/ox8uDMAApB— Ahmad Suriy (@AhmadSuriy) November 12, 2022
В то же время, он отметил, что существует большая разница между способностью взорвать мост и дамбу.
"Чтобы снести дамбу, необходим суммарный заряд в пределах 0,3-0,5 килотонны, а то и больше, что сравнимо с тактическим ядерным оружием", - подчеркнул Коваленко.
Последствия такого шага будут плачевными для самих оккупантов, поскольку основное затопление в случае прорыва плотины придется именно на Левобережье, причем на ту часть, где сейчас оккупанты истерически обустраивают линии обороны.
"5-20 БТГр (батальонно-тактических групп, — ТСН ) успешно отнесет в плавание за горизонт, а ВСУ таки зайдут на левый берег с возможностью расширения плацдарма сразу по линии от Скадовска на Нижние Серогозы-Михайловку-Токмак", — считает обозреватель.
Такая ситуация, по его словам, будет означать фактическую потерю всей оккупированной территории юга Украины в краткосрочной перспективе.
"Фактически, оккупанты ничего не выиграют, а наоборот — проиграют подрывом Каховской ГЭС и, не успев оглянуться, а уже будут видеть подразделения ВСУ на административной границе с Крымом" — резюмировал эксперт.
Напомним, в Сети опубликованы спутниковые фото разрушенных мостов и переправ оккупантов в Херсонской области, сделанные утром 11 ноября.
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