Подрыв дамбы Кураховского водохранилища: эксперт рассказал, на что рассчитывает враг

Россияне рассчитывают, что водой зальет важные для ВСУ дороги.

Россияне рассчитывают, что в результате подрыва дамбы Кураховского водохранилища будет усложнена логистика украинских войск.

Такое мнение военный аналитик Денис Попович выразил в эфире телемарафона.

Комментируя подрыв врагом дамбы, эксперт отметил, что "здесь расчет на то, что вода будет подниматься и зальет важные для ВСУ дороги".

"Враг их давно хочет перерезать, в частности, Курахово — Запорожье, чтобы поставить наши войска в затруднительное положение. Если этот сценарий реализуется, то может быть дополнительное усложнение логистики ВСУ, и из-за наличия воды очень трудно будет передвигаться", — рассказал Попович.

В то же время разлив воды не навредит российским ийскам, ведь их атаки происходят с противоположной стороны. Вместо этого разлив воды возможен именно в тылу Сил обороны Украины.

Напомним, аналитики Института изучения войны считают, что россияне могли ударить по дамбе Кураховского водохранилища ради значительного и продолжительного затопления к западу от него. Это облегчило бы оккупантам усилия по окружению ВСУ к северу и югу от Курахово.

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