Подрыв дамбы на Каховской ГЭС: аналитики назвали сценарии и последствия

Российские окукпанты хотят взорвать дамбу на Каховской ГЭС, чтобы создать буферную зону между Херсонщиной и Крымом

Об этом сообщает Институт изучения войны.

В ISW предполагают, что россияне попытаются взорвать дамбу на Каховской ГЭС, чтобы прикрыть свое отступление и не дать украинским силам преследовать себя в глубь Херсонской области. РФ обвинит Украину в атаке на дамбу.

Эксперты из США убеждены, что у Украины нет никакого интереса в подрыве дамбы, которая может затопить 80 украинских городов, в которых проживают сотни тысяч человек. А вот россиянам это выгодно, чтобы остановить контрнаступление ВСУ. Поэтому любые заявления о том, что они не будут взрывать дамбу из-за опасений водоснабжения оккупированного Крыма, являются абсурдными. Ведь остров жил без доступа к днепровской воде с 2014 года.

В ISW подчеркнули, что российские войска постараются удержать восток Херсонщины не через воду, а для того, чтобы создать буферную зону, которая позволит защитить Крым и не даст украинским войскам попасть в зону досягаемости артиллерии к полуострову.

Напомним, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области, откуда наступление ВСУ постепенно вытесняет российских оккупантов.

Слова Зеленского подтвердил также секретарь СНБО Алексей Данилов. Он подчеркнул, что подрыв Каховской гидроэлектростанции приведет к катастрофе с огромным количеством человеческих жертв, однако это помешало бы и самим оккупантам — в частности, в Крыму.

Многие украинские и западные аналитики соглашаются с данными украинских чиновников и Генштаба ВСУ о вероятной подготовке теракта РФ на Каховской ГЭС.

Новая Каховка идет под воду: на захваченной оккупантами ГЭС – авария

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