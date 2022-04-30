Подрыв энергетиков на мине в Киевской области: сын пострадавшего рассказал о деталях трагедии

28 апреля сотрудники энергетической компании подорвались на российской мине в Макаровском районе Киевской области. Один человек погиб, двое получили ранения.
Аналогичный случай также произошел в селе Маковище Киевской области. Одним из пострадавших в результате трагического инцидента в Макаровском районе Киевской области стал Владимир Вакалюк.
Подробностями того, что произошло, поделился его сын Артем Вакалюк. Он также пожаловался на своей странице в Facebook на энергетическую компанию, которая не сообщила их семье об этом случае.
"Мой отец, который 28 апреля в 17:10 - 17:20 подорвался на мине в Макарвисском районе, жив. Это главное! Несколько переломов, гематомы, ушиб грудной клетки, травма головы, ожоги и несколько участков вырванной кожи... Операция на ноге впереди …Но все это мелочи… Главное - он жив!
Но это чудо, потому что с таким подходом к судьбе людей, работающих на ДТЭК, с которым столкнулась наша семья, у нас нет слов… Дело в том, что никто! Повторяю: абсолютно никто из руководства или хотя бы менеджмента среднего звена нам не сообщали о произошедшей с отцом трагедии ни 28 апреля (когда это произошло), ни на следующее утро…
Я сутки назад написал пост об этом событии… И там возмутился, что бригаду электриков отправили на непроверенную дорогу чинить линии электропередач… И они подорвались на мине. В результате - один погибший (Юрий Чернега) и двое раненых (в том числе мой папа). На этот пост отреагировала PR-менеджер компании ДТЭК Киевские региональные электросети и написала, что компания сочувствует, готова помочь и поднять, бла-бла официальная позиция… а главное - что это не они виноваты, потому что саперы их еще 20 апреля заверили в том, что "там все чисто". Короче: я - не я, и хата - не моя!”, – написал Артем Вакалюк.
Мой отец, который 28 апреля в 17:10 – 17:20 взорвался на мине в Макарвисском районе, жив. Это главное! Несколько...Опубликовано Artem Vakalyuk Пятница, 29 апреля 2022 г.
Ранее сообщалось, что на Запорожье оккупанты обстреляли бригаду энергетиков, есть раненые.
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